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15:25 (мск), источник: ЕАН

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от банды уличных мошенников

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от мошенников, задержанных накануне.

Установлено, что житель Свердловской области 1970 года рождения вместе с двумя подельниками, мужчиной и женщиной, разыгрывали схему с находкой кошелька. Их жертвами становились люди пожилого возраста.

Как сообщает УМВД, совершали преступления злоумышленники по налаженной схеме: на улицу выходили по двое, один подходил к потенциальной жертве и спрашивал, не его ли кошелек валялся на земле, потом оба они делили находку, и через мгновение подходил еще один подозреваемый, якобы хозяин, с требованием вернуть кошелек, который он обронил, и его содержимое.

Конечно, злоумышленник забирал более крупную сумму из кошелька пострадавших. Злоумышленника опознали уже пять человек. Орудовали подозреваемые во всех районах города. Суммы ущерба очень значительны для пенсионеров — от 6 до 21 тысяч рублей.

Задержанный уроженец Челябинской области отказывается сотрудничать с органами следствия, ссылаясь на 51 статью Конституции Российской Федерации. Ко всем, кто мог пострадать от противоправных действий данного лица, просьба обращаться в полицию по телефону 8−900−197−13−24.

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