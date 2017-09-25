Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от банды уличных мошенников

Установлено, что житель Свердловской области 1970 года рождения вместе с двумя подельниками, мужчиной и женщиной, разыгрывали схему с находкой кошелька. Их жертвами становились люди пожилого возраста.

Как сообщает УМВД, совершали преступления злоумышленники по налаженной схеме: на улицу выходили по двое, один подходил к потенциальной жертве и спрашивал, не его ли кошелек валялся на земле, потом оба они делили находку, и через мгновение подходил еще один подозреваемый, якобы хозяин, с требованием вернуть кошелек, который он обронил, и его содержимое.

Конечно, злоумышленник забирал более крупную сумму из кошелька пострадавших. Злоумышленника опознали уже пять человек. Орудовали подозреваемые во всех районах города. Суммы ущерба очень значительны для пенсионеров — от 6 до 21 тысяч рублей.