Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от банды уличных мошенников
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от мошенников, задержанных накануне.
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от мошенников, задержанных накануне.
Установлено, что житель Свердловской области 1970 года рождения вместе с двумя подельниками, мужчиной и женщиной, разыгрывали схему с находкой кошелька. Их жертвами становились люди пожилого возраста.
Как сообщает УМВД, совершали преступления злоумышленники по налаженной схеме: на улицу выходили по двое, один подходил к потенциальной жертве и спрашивал, не его ли кошелек валялся на земле, потом оба они делили находку, и через мгновение подходил еще один подозреваемый, якобы хозяин, с требованием вернуть кошелек, который он обронил, и его содержимое.
Конечно, злоумышленник забирал более крупную сумму из кошелька пострадавших. Злоумышленника опознали уже пять человек. Орудовали подозреваемые во всех районах города. Суммы ущерба очень значительны для пенсионеров — от 6 до 21 тысяч рублей.
Задержанный уроженец Челябинской области отказывается сотрудничать с органами следствия, ссылаясь на 51 статью Конституции Российской Федерации. Ко всем, кто мог пострадать от противоправных действий данного лица, просьба обращаться в полицию по телефону 8−900−197−13−24.