Лжеполицейский не смог обжаловать приговор за обман 38 пенсионеров

Челябинец, представлявшийся сотрудником полиции для обмана пожилых людей, не смог обжаловать приговор суда — мужчина проведет в колонии пять лет и три месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

С марта по сентябрь 2016 года обвиняемый обманул 38 пенсионеров, которые передали злоумышленнику суммы от 4 до 50 тыс. рублей. В телефонном разговоре он представлялся сотрудником полиции и говорил о проблемах, якобы возникших у внука или сына своих собеседников. Затем мужчина предлагал «разойтись по-хорошему» и решить проблемы с помощью взятки. Лишь четверо южноуральцев отказались передать деньги злоумышленнику.