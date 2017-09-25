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15:30 (мск), источник: dostup1.ru

Лжеполицейский не смог обжаловать приговор за обман 38 пенсионеров

Телефонный мошенник проведет в колонии более пяти лет.

Челябинец, представлявшийся сотрудником полиции для обмана пожилых людей, не смог обжаловать приговор суда — мужчина проведет в колонии пять лет и три месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

С марта по сентябрь 2016 года обвиняемый обманул 38 пенсионеров, которые передали злоумышленнику суммы от 4 до 50 тыс. рублей. В телефонном разговоре он представлялся сотрудником полиции и говорил о проблемах, якобы возникших у внука или сына своих собеседников. Затем мужчина предлагал «разойтись по-хорошему» и решить проблемы с помощью взятки. Лишь четверо южноуральцев отказались передать деньги злоумышленнику.

В мае 2017 году Тракторозаводский районный суд признал челябинца виновным в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к пяти годам и трем месяцам колонии строгого режима. Мужчина посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Челябинский облсуд оставил вердикт районной инстанции без изменения.

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