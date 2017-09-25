Стали известны подробности убийства женщины возле авиационного училища в Краснодаре

Источник: ЮГА.ру

По данным следствия, 8 сентября 35-летний местный житель и его супруга были на заброшенной территории в районе улицы Гастелло, вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Они выпивали и поссорились, во время конфликта мужчина убил новую знакомую. Он расчленил тело, фрагменты оставил себе и частично спрятал на месте. После этого мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела на камеру своего телефона. Позже телефон нашли рабочие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие уточняет, что супруги жили в общежитии военного авиационного училища. Там правоохранители нашли части человеческого тела в солевом растворе, фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.

Назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом, является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. В подвале рядом нашли некоторые останки тела убитой.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук», — сообщает пресс-служба.

Подозреваемые находятся под стражей. Будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к другим преступлениям.

Как сообщали Юга.ру, владелец смартфона, где были селфи с расчлененным телом, признался в еще одном убийстве, совершенном в 2012 году.