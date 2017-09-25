Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
На Кубани напали на сотрудников Росгвардии
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
Умер певец Чарльз Брэдли
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Актриса Мария Шумакова показала, как загорает без белья - СМИ
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Капеллан «Правого сектора» заявил о неизбежном конфликте с РФ
Противостояние ВДВ и "боевиков" на учениях - кадры
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20В Мексике произошло мощное землетрясение
15:56 (мск), источник: ЮГА.ру

Стали известны подробности убийства женщины возле авиационного училища в Краснодаре

Следственный комитет сообщил подробности убийства женщины, останки которой нашли в ведре и пакете в Краснодаре.

Источник: ЮГА.ру

По данным следствия, 8 сентября 35-летний местный житель и его супруга были на заброшенной территории в районе улицы Гастелло, вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Они выпивали и поссорились, во время конфликта мужчина убил новую знакомую. Он расчленил тело, фрагменты оставил себе и частично спрятал на месте. После этого мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела на камеру своего телефона. Позже телефон нашли рабочие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие уточняет, что супруги жили в общежитии военного авиационного училища. Там правоохранители нашли части человеческого тела в солевом растворе, фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.

Назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом, является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. В подвале рядом нашли некоторые останки тела убитой.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук», — сообщает пресс-служба.

Подозреваемые находятся под стражей. Будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к другим преступлениям.

Как сообщали Юга.ру, владелец смартфона, где были селфи с расчлененным телом, признался в еще одном убийстве, совершенном в 2012 году.

По данным СМИ, на Кубани более 17 лет орудовала семья каннибалов. Сообщалось, что супруги убивали, съедали своих жертв по частям и делали из них заготовки. Якобы доказана причастность мужа и жены к гибели семи человек, тела убитых уже нашли. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю ранее заявили, что у них такой информации нет и они не могут подтвердить сообщения СМИ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь