Стали известны подробности убийства женщины возле авиационного училища в Краснодаре
Следственный комитет сообщил подробности убийства женщины, останки которой нашли в ведре и пакете в Краснодаре.
Следственный комитет сообщил подробности убийства женщины, останки которой нашли в ведре и пакете в Краснодаре.
По данным следствия, 8 сентября 35-летний местный житель и его супруга были на заброшенной территории в районе улицы Гастелло, вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Они выпивали и поссорились, во время конфликта мужчина убил новую знакомую. Он расчленил тело, фрагменты оставил себе и частично спрятал на месте. После этого мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела на камеру своего телефона. Позже телефон нашли рабочие, сообщает
Следствие уточняет, что супруги жили в общежитии военного авиационного училища. Там правоохранители нашли части человеческого тела в солевом растворе, фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.
Назначены
«По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и
Подозреваемые находятся под стражей. Будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к другим преступлениям.
Как сообщали Юга.ру, владелец смартфона, где были селфи с расчлененным телом, признался в еще одном убийстве, совершенном в 2012 году.
По данным СМИ, на Кубани более 17 лет орудовала семья каннибалов. Сообщалось, что супруги убивали, съедали своих жертв по частям и делали из них заготовки. Якобы доказана причастность мужа и жены к гибели семи человек, тела убитых уже нашли. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю ранее заявили, что у них такой информации нет и они не могут подтвердить сообщения СМИ.