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16:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградскую область идет грипп «Мичиган»: у жителей нет к нему иммунитета

Осенью в Волгоградскую область придет грипп «Мичиган». Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора, такой вид вируса никогда не фиксировался в регионе, сообщает ВДТВ.

Проблема в том, что жители региона не имеют к нему иммунитета.

Специалисты отмечают, что грипп «Мичиган» подобен штамму A/Калифорния или так называемому «свиному гриппу». Уверенно ему сопротивляться можно лишь с помощью вакцинации.

В область поставлено 855 тысяч доз вакцин для защиты населения против гриппа. В составе вакцин, отмечают специалисты, входят три актуальных для предстоящего эпидсезона штамма.

Сентябрь, поясняют в Роспотребнадзоре, самое желательное время для прививки, поскольку в регионе регистрируется еще низкая заболеваемость ОРВИ.

Привито от гриппа 448,4 тысячи человек — или 17,6% населения области. Известно, что бесплатная иммунизация охватит 40% жителей области — 1,22 миллиона человек. В первую очередь прививают детей, беременных женщин и представителей высокой группы риска.

Вакцинация ведется во всех районах региона, во всех больницах, поликлиниках, детских садах, школах и вузах.

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