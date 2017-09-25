В Волгоградскую область идет грипп «Мичиган»: у жителей нет к нему иммунитета

Проблема в том, что жители региона не имеют к нему иммунитета.

Специалисты отмечают, что грипп «Мичиган» подобен штамму A/Калифорния или так называемому «свиному гриппу». Уверенно ему сопротивляться можно лишь с помощью вакцинации.

В область поставлено 855 тысяч доз вакцин для защиты населения против гриппа. В составе вакцин, отмечают специалисты, входят три актуальных для предстоящего эпидсезона штамма.

Сентябрь, поясняют в Роспотребнадзоре, самое желательное время для прививки, поскольку в регионе регистрируется еще низкая заболеваемость ОРВИ.

Привито от гриппа 448,4 тысячи человек — или 17,6% населения области. Известно, что бесплатная иммунизация охватит 40% жителей области — 1,22 миллиона человек. В первую очередь прививают детей, беременных женщин и представителей высокой группы риска.