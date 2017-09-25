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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область стала второй в России по числу преступлений в общественных местах

Воронежская область заняла второе место в России по числу преступлений, совершенных в общественных местах. Генпрокуратура РФ опубликовала доклад о состоянии преступности в стране за первые шесть месяцев 2017 года в воскресенье, 24 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

По данным отчета, первое место заняла Москва. В столице преступления в общественных местах занимают 51% от общего числа преступлений. Воронежская область расположилась на втором месте с показателем 46%. На третьем месте — Челябинская область (44%). В лидеры попали также Республика Тыва (43%), Санкт-Петербург и Свердловская область (41%).

Воронежская область также упоминается в отчете Генпрокуратуры РФ в связи с ростом количества погибших от преступлений. В целом по стране этот показатель уменьшился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Число погибших увеличилось в Волгоградской области, Чеченской республике, Карачаево-Черкесской республике, Орловской, Костромской и Воронежской областях (на 7%).

Всего за первые шесть месяцев 2017 года в Воронежской области зарегистрировали 16,6 тыс. преступлений. Силовики расследовали уже 7,4 тыс. дел. За первое полугодие Воронежская область не вошла в десятку самых криминальных регионов России. Лидерами по количеству зарегистрированных преступлений оказались Москва и Московская область, Краснодарский край, Челябинская область и республика Башкортостан.

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