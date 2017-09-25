Воронежская область стала второй в России по числу преступлений в общественных местах

Источник: РИА "Воронеж"

По данным отчета, первое место заняла Москва. В столице преступления в общественных местах занимают 51% от общего числа преступлений. Воронежская область расположилась на втором месте с показателем 46%. На третьем месте — Челябинская область (44%). В лидеры попали также Республика Тыва (43%), Санкт-Петербург и Свердловская область (41%).

Воронежская область также упоминается в отчете Генпрокуратуры РФ в связи с ростом количества погибших от преступлений. В целом по стране этот показатель уменьшился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Число погибших увеличилось в Волгоградской области, Чеченской республике, Карачаево-Черкесской республике, Орловской, Костромской и Воронежской областях (на 7%).