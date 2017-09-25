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16:25 (мск), источник: АиФ Казань

В поселке Озерный под Казанью после очистки водоема ушла вода

Пруд в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения Татарстана пересох после работ по укреплению дна, а проверка природоохранных ведомств РТ выявила завышение стоимости работ.

Счетная палата РТ нашла нарушения при проведении работ по очистке водоема в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения.

Жители поселка сообщили в Общероссийский народный фронт в РТ о том, что после проведения берего- и дноукрепительных работ из него ушла вода. Довольно большой пруд с его обитателями полностью исчез с лица земли, что подтверждали предоставленные жителями фотографии.

В результате обращения ОНФ Счетная палата РТ летом 2017 года инициировала проверку природоохранными ведомствами РТ действий компании, выигравшей тендер на проведении работ.

«Ревизия выявила завышение объема и стоимости работ на сумму 785,1 тыс. рублей, — сообщила “АиФ-Казань” пресс-секретарь ОНФ в РТ Альбина Загидуллина. — Например, использованы несоответствующие государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), а это привело к значительному удорожанию работ. Кроме того, был завышен объем погрузки ила. Вода в водоеме отсутствует, акватория заросла растительностью. Материалы проверки направлены в республиканскую прокуратуру. Счетная палата вынесла представление главе Семиозерского сельского поселения и направила итоги проверки в прокуратуру Татарстана».

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