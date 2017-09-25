В поселке Озерный под Казанью после очистки водоема ушла вода
Пруд в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения Татарстана пересох после работ по укреплению дна, а проверка природоохранных ведомств РТ выявила завышение стоимости работ.
Пруд в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения Татарстана пересох после работ по укреплению дна, а проверка природоохранных ведомств РТ выявила завышение стоимости работ.
Счетная палата РТ нашла нарушения при проведении работ по очистке водоема в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения.
Жители поселка сообщили в Общероссийский народный фронт в РТ о том, что после проведения берего- и дноукрепительных работ из него ушла вода. Довольно большой пруд с его обитателями полностью исчез с лица земли, что подтверждали предоставленные жителями фотографии.
В результате обращения ОНФ Счетная палата РТ летом 2017 года инициировала проверку природоохранными ведомствами РТ действий компании, выигравшей тендер на проведении работ.
«Ревизия выявила завышение объема и стоимости работ на сумму 785,1 тыс. рублей, — сообщила “АиФ-Казань”