В поселке Озерный под Казанью после очистки водоема ушла вода

Счетная палата РТ нашла нарушения при проведении работ по очистке водоема в поселке Озерный Семиозерского сельского поселения.

Жители поселка сообщили в Общероссийский народный фронт в РТ о том, что после проведения берего- и дноукрепительных работ из него ушла вода. Довольно большой пруд с его обитателями полностью исчез с лица земли, что подтверждали предоставленные жителями фотографии.

В результате обращения ОНФ Счетная палата РТ летом 2017 года инициировала проверку природоохранными ведомствами РТ действий компании, выигравшей тендер на проведении работ.