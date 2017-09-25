После смертельного ДТП под Гвардейском нелегальные маршрутки начали возвращаться на линии

Источник: Клопс.ru

Речь идё т о маршрутах восточного направления. «Постепенно начали выходить. Два дня их не было, видимо, сами находились в шоке, но сегодня не из привычных мест, аккуратно, но перевозки осуществляют», — отметил Гренц.

По словам транспортника, этот вопрос обсуждался на утреннем совещании в правительстве области. Информацию передали в МВД.