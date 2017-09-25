После смертельного ДТП под Гвардейском нелегальные маршрутки начали возвращаться на линии

Речь идё т о маршрутах восточного направления. «Постепенно начали выходить. Два дня их не было, видимо, сами находились в шоке, но сегодня не из привычных мест, аккуратно, но перевозки осуществляют», — отметил Гренц.
По словам транспортника, этот вопрос обсуждался на утреннем совещании в правительстве области. Информацию передали в МВД.
Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков Клопс.Ru сообщили, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.