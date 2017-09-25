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17:12 (мск), источник: Клопс.ru

После смертельного ДТП под Гвардейском нелегальные маршрутки начали возвращаться на линии

После смертельного ДТП под Гвардейском нелегальные маршрутки постепенно возвращаются на междугородние направления. Об этом Клопс.Ru сообщил глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.

Источник: Клопс.ru

Речь идё т о маршрутах восточного направления. «Постепенно начали выходить. Два дня их не было, видимо, сами находились в шоке, но сегодня не из привычных мест, аккуратно, но перевозки осуществляют», — отметил Гренц.

По словам транспортника, этот вопрос обсуждался на утреннем совещании в правительстве области. Информацию передали в МВД.

Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков Клопс.Ru сообщили, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.

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