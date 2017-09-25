В Белорецке 71-летний дедушка зарезал 33-летнего соседа

Пожилой житель Белорецка ударом ножа в живот убил своего 33-летнего собутыльника. В пресс-службе Следкома Башкирии рассказали, что мужчина погиб до приезда врачей.

Как это часто бывает, конфликт начался во время застолья. Сперва мужчины мирно выпивали дома у 71-летнего пенсионера. Между ними возник спор. Вдруг пожилой хозяин схватил нож и ударил гостя в живот. От полученной травмы несчастный скончался на месте.