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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Белорецке 71-летний дедушка зарезал 33-летнего соседа

Мужчины повздорили во время пьянки.

Пожилой житель Белорецка ударом ножа в живот убил своего 33-летнего собутыльника. В пресс-службе Следкома Башкирии рассказали, что мужчина погиб до приезда врачей.

Как это часто бывает, конфликт начался во время застолья. Сперва мужчины мирно выпивали дома у 71-летнего пенсионера. Между ними возник спор. Вдруг пожилой хозяин схватил нож и ударил гостя в живот. От полученной травмы несчастный скончался на месте.

— Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Пожилому мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ранее он уже был судим. Обвиняемого поместили под стражу, — рассказали в Следкоме Башкирии.

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