В Белорецке 71-летний дедушка зарезал 33-летнего соседа
Мужчины повздорили во время пьянки.
Мужчины повздорили во время пьянки.
Пожилой житель Белорецка ударом ножа в живот убил своего 33-летнего собутыльника. В
Как это часто бывает, конфликт начался во время застолья. Сперва мужчины мирно выпивали дома у 71-летнего пенсионера. Между ними возник спор. Вдруг пожилой хозяин схватил нож и ударил гостя в живот. От полученной травмы несчастный скончался на месте.
— Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Пожилому мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ранее он уже был судим. Обвиняемого поместили под стражу, — рассказали в Следкоме Башкирии.