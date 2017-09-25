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16:26 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани задержали супружескую пару, подозреваемую в каннибализме

КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, 8 сентября 35-летний житель Краснодара и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло в столице Кубани вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Как отмечает СК, в процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. «Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал», — сообщишь в ведомстве.

Отмечается, что после совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября рабочие, производившие ремонтные работы, обнаружили телефон с этими снимками, о чем сообщили в правоохранительные органы.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователь назначил судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить, является ли обнаруженное мясо человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой, добавили в СУСК.

Как сообщает ведомство, по указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время подозреваемые находятся под стражей. «В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.

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 На Кубани задержали супружескую пару, подозреваемую в каннибализме
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