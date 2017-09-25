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17:05 (мск), источник: Моя Планета

Мужчина в Чечне остался жив после падения в 300-метровую пропасть

Когда главный герой фильма падает в пропасть, мы знаем, что на склоне обязательно найдется веточка, за которую он успеет схватиться в последний момент. Оказывается, так бывает не только в кино.

Источник: МЧС РФ

Трое жителей села Шаро-Аргун Шатойского района Чечни собирали лесные орехи в горной местности. Один из них, 20-летний молодой человек, слишком близко подошел к обрыву, поскользнулся и сорвался в пропасть глубиной около 300 м, сообщает местное управление МЧС.

Удача была на его стороне: мужчина прокатился по склону около 150 м и успел зацепиться за дерево. Если бы не это, внизу его ждало еще 150 метров крутого склона, сменяющегося обрывами и гравийной дорогой.

«Не зацепись он за дерево, трагедии было бы не избежать», — говорит начальник пожарной части № 19 по охране Шатойского района Халид Ахмадов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели и пожарные спустились по склону к пострадавшему с помощью альпинистского снаряжения. Они оценили транспортабельность мужчины и оказали ему первую помощь. Было принято решение спустить пострадавшего на специальных носилках вниз по склону к автодороге.

Пострадавший был доставлен в больницу. В работе задействовано более 30 сотрудников чрезвычайного ведомства и добровольцы.

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