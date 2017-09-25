Перекрывший выезд с парковки в Ростове водитель оказался мертв
В Ростове на парковке рядом с одним из супермаркетов на улице 2-й Краснодарской за рулем собственного автомобиля умер мужчина. Об этом со ссылкой на данные очевидцев передает «Дон-24».
В Ростове на парковке рядом с одним из супермаркетов на улице 2-й Краснодарской за рулем собственного автомобиля умер мужчина. Об этом со ссылкой на данные очевидцев передает «Дон-24».
«Утром я собиралась поехать на работу. Подошла к машине, которую накануне оставила на парковке возле супермаркета. Увидела, что меня подпер синий Hyundai Accent, внутри находился водитель. Я постучала в окно, но он мне не ответил. Тут ко мне подошел полицейский и сказал, что водитель умер», — сообщила одна из жительница соседнего дома.
На вид умершему было около 50 лет. Первыми припаркованную машину заметили сотрудники магазина, которым она мешала разгружать товар.
По заверению медиков, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Как сообщили в полиции, сейчас на месте происшествия работают полицейские и следователи, которые установят все детали смерти мужчины.