Перекрывший выезд с парковки в Ростове водитель оказался мертв

«Утром я собиралась поехать на работу. Подошла к машине, которую накануне оставила на парковке возле супермаркета. Увидела, что меня подпер синий Hyundai Accent, внутри находился водитель. Я постучала в окно, но он мне не ответил. Тут ко мне подошел полицейский и сказал, что водитель умер», — сообщила одна из жительница соседнего дома.