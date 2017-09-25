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16:48 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде вынесли приговор боксёру, до смерти избившему посетителя «Макдоналдса»

В понедельник, 25 сентября, в Центральном районном суде вынесли приговор боксёру Владимиру Иванову, которого обвиняли в смертельном избиении 25-летнего калининградца. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

Иванова приговорили к девяти годам строгого режима. Иск вдовы погибшего на 10 млн подлежит частичному удовлетворению, постановил суд. В пользу Дарьи Дудиной будет взыскано 2 млн рублей. Владимира Иванова взяли под стражу в зале суда. После оглашения приговора он дал волю эмоциям и заплакал.

В зале было много молодых людей, вероятно друзей Владимира Иванова и семьи Дудиных. Суд посчитал что версия Иванова о самообороне надумана и является линией защиты.

«Об умысле на причинение тяжкого вреда здоровью свидетельствует сила и количество ударов, их было шесть», — заявила судья Людмила Сагий. Накануне прокурор просил для обвиняемого шесть лет лишения свободы.

Трагедия произошла ночью 27 августа 2016 года возле окна выдачи заказов ресторана «Макдоналдс» на Советском проспекте.

По версии следствия, между обвиняемым и 25-летним калининградцем ссора вспыхнула из-за того, что приятель погибшего задел зеркало машины боксёра. Перепалка переросла в драку, спортсмен несколько раз ударил соперника по голове и шее. Пострадавший скончался. В июле над обвиняемым начался судебный процесс. Вдова погибшего требовала десять миллионов рублей компенсации.

В своём последнем слове боксёр принёс извинения родственникам и супруге убитого и подчеркнул, что не был инициатором конфликта, но свою вину полностью признал. «Он подбежал сзади первым. Полностью признаю вину. Мне будет стыдно до конца жизни. Я был вынужден обороняться. Кричали: “Убью, зарежу”. У нападающего был нож. Я принимал это на свой счёт», — пояснял в суде Владимир Иванов.

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