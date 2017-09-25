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16:22 (мск), источник: "Российская газета"

В Пулково пенсионер из Европы украл у россиянина 130 тысяч рублей

На пункте предполетного досмотра в аэропорту Пулково по горячим следам раскрыта кража крупной суммы денег. Сотрудники линейного отдела МВД на транспорте задержали гражданина Евросоюза, подозреваемого в краже кошелька российского пенсионера.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, к транспортным полицейским, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту Пулково, обратился 72-х летний петербуржец.

Он заявил, что у него похищена сумка, в которой находились личные вещи и более 130 тысяч рублей.

Полицейские Пулково по горячим следам задержали пассажира, который намеревался вылететь в Дюссельдорф.

Транспортные полицейскиие установили, что 66-летний европеец, забирая свои вещи из лотка для одежды, увидел в нем забытую чужую сумку. Надеясь, что за ним никто не наблюдает, он открыл сумку и вытащил из кошелька деньги.

Возбуждено уголовное делопо части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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