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16:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое рецидивистов убили мужчину и скинули тело в реку в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ранее судимые жители Чунского района Приангарья убили своего знакомого и скинули тело в реку Зермокан. Труп мужчины обнаружил грибник. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство», сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В полицию обратился местный житель, который, собирая грибы в поселке Чунский, обнаружил тело мужчины в реке Зермокан. Позже были задержаны ранее судимые местные жители, которые дали признательные показания в совершении преступления.

«Следователями установлено, что 15 сентября текущего года компания молодых людей распивала спиртные напитки на берегу реки. В результате внезапно возникшей ссоры, двое мужчин избили до смерти своего знакомого. С целью избавиться от следов преступления, сбросили тело потерпевшего в реку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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