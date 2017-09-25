Двое рецидивистов убили мужчину и скинули тело в реку в Иркутской области
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее судимые жители Чунского района Приангарья убили своего знакомого и скинули тело в реку Зермокан. Труп мужчины обнаружил грибник. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство», сообщили ИА IrkutskMedia в
В полицию обратился местный житель, который, собирая грибы в поселке Чунский, обнаружил тело мужчины в реке Зермокан. Позже были задержаны ранее судимые местные жители, которые дали признательные показания в совершении преступления.
«Следователями установлено, что 15 сентября текущего года компания молодых людей распивала спиртные напитки на берегу реки. В результате внезапно возникшей ссоры, двое мужчин избили до смерти своего знакомого. С целью избавиться от следов преступления, сбросили тело потерпевшего в реку», — сообщили в
В настоящее время в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.