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16:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

В поле под Буинском образовался провал глубиной шесть метров

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В поле у населенного пункта Средние Лащи в 20 км от Буинска образовался провал размерами 6×8 х 4 метра, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на единый номер вызова экстренных служб 112 в Буинском районе поступило накануне в 9.05. На место происшествия прибыла оперативная группа пожарной части № 111.

В результате происшествия пострадавших нет.

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