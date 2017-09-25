В поле под Буинском образовался провал глубиной шесть метров
(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В поле у населенного пункта Средние Лащи в 20 км от Буинска образовался провал размерами 6×8 х 4 метра, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В поле у населенного пункта Средние Лащи в 20 км от Буинска образовался провал размерами 6×8 х 4 метра, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о ДТП на единый номер вызова экстренных служб 112 в Буинском районе поступило накануне в 9.05. На место происшествия прибыла оперативная группа пожарной части № 111.
В результате происшествия пострадавших нет.