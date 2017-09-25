В Зеленодольске пациентка психбольницы задушила свою соседку
Пациентка зеленодольского психоневрологического интерната задушила свою соседку по палате, сообщает
Пациентка зеленодольского психоневрологического интерната задушила свою соседку по палате, сообщает
Тело 79-летней женщины обнаружили утром 22 сентября. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. В совершении убийства подозревается 71-летняя соседка потерпевшей. По версии следствия, вечером санитары уложили женщин спать, после чего подозреваемая, признанная невменяемой, задушила соседку.
Причастность к совершению преступления женщина признала. Расследование уголовного дела продолжается.