Шесть семей погибших в ДТП под Гвардейском обратились за помощью в минсоц

«Сотрудники социальных служб и представители муниципалитетов в эти дни посещают семьи, выясняют, какая нужна поддержка, — рассказала руководитель ведомства Анжелика Майстер. — Уже сейчас нужно помочь в организации похорон и обеспечении транспортом. Кроме того, психологи Центра помощи семье и детям с сегодняшнего дня начинают работать с родственниками пострадавших в БСМП».

Получить психологическую поддержку, уточнить механизм получения материальной помощи можно по телефону «горячей линии» (4012)-531−231.

Отметим, что правительство региона приняло решение оказать материальную помощь каждой семье погибших — по 250 тысяч рублей. Как сообщили в администрации Гусевского городского округа, по поручению главы администрации Евгения Михайлова семьям погибших в результате ДТП будет выделено 50 тысяч рублей, семьям пострадавших — 10 тысяч рублей.