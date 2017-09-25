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17:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Шесть семей погибших в ДТП под Гвардейском обратились за помощью в минсоц

Шесть семей погибших 22 сентября в ДТП под Гвардейском обратились за помощью в министерство социальной политики, сообщает региональное правительство.

«Сотрудники социальных служб и представители муниципалитетов в эти дни посещают семьи, выясняют, какая нужна поддержка, — рассказала руководитель ведомства Анжелика Майстер. — Уже сейчас нужно помочь в организации похорон и обеспечении транспортом. Кроме того, психологи Центра помощи семье и детям с сегодняшнего дня начинают работать с родственниками пострадавших в БСМП».

Получить психологическую поддержку, уточнить механизм получения материальной помощи можно по телефону «горячей линии» (4012)-531−231.

Отметим, что правительство региона приняло решение оказать материальную помощь каждой семье погибших — по 250 тысяч рублей. Как сообщили в администрации Гусевского городского округа, по поручению главы администрации Евгения Михайлова семьям погибших в результате ДТП будет выделено 50 тысяч рублей, семьям пострадавших — 10 тысяч рублей.

Также до вечера понедельника, 25 сентября, открыт сбор в поддержку семей погибших. Благотворительный марафон проводит фонд «Верю в чудо». Уже собрано более 160 тысяч рублей.

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