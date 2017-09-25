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18:08 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе

Пострадавшего в ДТП на 41 км Киевского шоссе вертолетом эвакуировали в больницу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел по вызову на ДТП на 41 км Киевского шоссе. С места аварии экипаж эвакуировал одного из пострадавших в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что до больницы пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

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