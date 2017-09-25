Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе
Пострадавшего в ДТП на 41 км Киевского шоссе вертолетом эвакуировали в больницу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Пострадавшего в ДТП на 41 км Киевского шоссе вертолетом эвакуировали в больницу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел по вызову на ДТП на 41 км Киевского шоссе. С места аварии экипаж эвакуировал одного из пострадавших в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что до больницы пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.