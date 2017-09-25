В Волгоградской области супругов осудили за похищение ребенка

У злоумышленников на воспитании было четверо приемных детей. В сентябре прошлого года четырехлетний Егор зашел на кухню и опрокинул на себя стоявшую на табуретке кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах мальчика ожоги, мать не стала обращаться к медикам, а решила вылечить его сама. Когда 27 сентября малолетний умер, она закопала тело на заднем дворе. Другим детям и мужу она сообщила, что Егора могла похитить биологическая мать. Остальные члены семьи подтвердили, что вплоть до 8 мая они были уверены в том, что ребенок пропал без вести после игры в песочнице.