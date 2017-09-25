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17:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области супругов осудили за похищение ребенка

Супружеская пара из хутора Ярского Волгоградской области признана виновной в похищении малолетнего мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Кроме того, жене главы семейства инкриминировали оставление приемного ребенка в опасности, причинение смерти по неосторожности и мошенничество при получении выплат.

У злоумышленников на воспитании было четверо приемных детей. В сентябре прошлого года четырехлетний Егор зашел на кухню и опрокинул на себя стоявшую на табуретке кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах мальчика ожоги, мать не стала обращаться к медикам, а решила вылечить его сама. Когда 27 сентября малолетний умер, она закопала тело на заднем дворе. Другим детям и мужу она сообщила, что Егора могла похитить биологическая мать. Остальные члены семьи подтвердили, что вплоть до 8 мая они были уверены в том, что ребенок пропал без вести после игры в песочнице.

При этом супруги продолжали получать все выплаты на погибшего Егора, чтобы скрыть от опеки его исчезновение, они решили похитить похожего мальчика.

7 мая в парке Морозовска Ростовской области хуторяне выхватили маленького ребенка из рук его бабушки, брызнув той в лицо из газового баллончика. Похищенного они увезли к себе. Для раскрытия преступления следственно-оперативной группе понадобились сутки — уже 8 мая ребенка вернули родителям.

Приговором суда виновная приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее супругу суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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