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19:26 (мск), источник: Actualitati.md

После обысков в столичных кафе задержаны три человека

27 обысков в Кишиневе по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах завершились задержанием трех человек.

Источник: Actualitati.md

По информации прокуратуры, криминальная группировка, состоящая из предпринимателей и бывших сотрудников Налоговой службы, в период с 2015 года до настоящего времени, прямо или через посредников контролировала деятельность более 10 экономических агентов из муниципия Кишинев, занятых в управлении ресторанами и кафе, и получила незадекларированный доход от коммерческих точек в размере более 18 миллионов леев, что привело к убыткам для госбюджета в размере более чем 5 миллионов 760 тысяч леев.

В результате обысков была изъята немалая сумма денег более 200 тысяч леев, компьютеры, кассовые аппараты, а также налоговые и бухгалтерские документы, передает aif.md.

Лицам, которые будут признаны виновными в данном преступлении, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, штраф от 3350 до 5350 у.е., а также запрет на работу в определенных должностях на срок от 2 до 5 лет.

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