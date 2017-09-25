После обысков в столичных кафе задержаны три человека

По информации прокуратуры, криминальная группировка, состоящая из предпринимателей и бывших сотрудников Налоговой службы, в период с 2015 года до настоящего времени, прямо или через посредников контролировала деятельность более 10 экономических агентов из муниципия Кишинев, занятых в управлении ресторанами и кафе, и получила незадекларированный доход от коммерческих точек в размере более 18 миллионов леев, что привело к убыткам для госбюджета в размере более чем 5 миллионов 760 тысяч леев.