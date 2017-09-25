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18:34 (мск), источник: Sputnik.by

Мальчика в Беловежской пуще ищут около 500 милиционеров

Вторую неделю поиски Максима Мархалюка продолжаются, однако безуспешно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Около пятисот милиционеров участвуют в поисках потерявшегося в Беловежской пуще десятилетнего мальчика, сообщили в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

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Максим Мархалюк пропал в Свислочском районе вечером в субботу 16 сентября. Для поисков ребенка в деревню Новый Двор приезжают сотни волонтеров, привлечены сотрудники МЧС, милиции и военные.

«В поисках ребенка, потерявшегося в Беловежской пуще, участвуют около пятисот милиционеров», — рассказали в УВД и заверили, что поиски продолжаются.

Приоритетной версией пропажи мальчика в УВД назвали то, что он потерялся. Как уже заявляли в милиции, криминальная версия случившегося пока не рассматривается.

«Кроме того, обращаем внимание на недопустимость распространения слухов о том, что мальчика видели или он якобы найден. Именно такие сообщения буквально взрывают новостное пространство. В ситуации, когда на кону стоит жизнь ребенка, любой вброс дезинформации неуместен», — сказали в УВД.

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