Мальчика в Беловежской пуще ищут около 500 милиционеров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Около пятисот милиционеров участвуют в поисках потерявшегося в Беловежской пуще десятилетнего мальчика, сообщили в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

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Максим Мархалюк пропал в Свислочском районе вечером в субботу 16 сентября. Для поисков ребенка в деревню Новый Двор приезжают сотни волонтеров, привлечены сотрудники МЧС, милиции и военные.

«В поисках ребенка, потерявшегося в Беловежской пуще, участвуют около пятисот милиционеров», — рассказали в УВД и заверили, что поиски продолжаются.

Приоритетной версией пропажи мальчика в УВД назвали то, что он потерялся. Как уже заявляли в милиции, криминальная версия случившегося пока не рассматривается.