Мальчика в Беловежской пуще ищут около 500 милиционеров
Вторую неделю поиски Максима Мархалюка продолжаются, однако безуспешно.
Вторую неделю поиски Максима Мархалюка продолжаются, однако безуспешно.
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Около пятисот милиционеров участвуют в поисках потерявшегося в Беловежской пуще десятилетнего мальчика, сообщили в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.
Максим Мархалюк пропал в Свислочском районе вечером в субботу 16 сентября. Для поисков ребенка в деревню Новый Двор приезжают сотни волонтеров, привлечены сотрудники МЧС, милиции и военные.
«В поисках ребенка, потерявшегося в Беловежской пуще, участвуют около пятисот милиционеров», — рассказали в УВД и заверили, что поиски продолжаются.
Приоритетной версией пропажи мальчика в УВД назвали то, что он потерялся. Как уже заявляли в милиции, криминальная версия случившегося пока не рассматривается.
«Кроме того, обращаем внимание на недопустимость распространения слухов о том, что мальчика видели или он якобы найден. Именно такие сообщения буквально взрывают новостное пространство. В ситуации, когда на кону стоит жизнь ребенка, любой вброс дезинформации неуместен», — сказали в УВД.