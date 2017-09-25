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19:27 (мск), источник: Sputnik.md

Сигареты из Молдовы в Украину «переправляли» коробками

Крупную партию сигарет вручную переносили через молдавско-украинскую границу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Украинские пограничники зарегистрировали попытку контрабанды крупной партии сигарет из Молдовы.

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Как сообщили в понедельник в Государственной пограничной службе этой страны, оперативники южного регионального управления, получив оперативные данные о возможном нарушении, заметили, как трое неизвестных переносят с территории Молдовы коробки и грузят их в автомобиль.

Заметив слежку, нарушители скрылись, уехав в направлении села Алексеевка. В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Он находился на окраине села Попелюхи. Внутри оказались 13 коробок с сигаретами из Молдовы.

Груз передали налоговым органам Украины.

Правоохранителям удалось установить личности двух подозреваемых, которые до этого скрылись с места происшествия.

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