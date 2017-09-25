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18:14 (мск), источник: Газета.Ру

В МВД раскрыли подробности задержания каннибалов из Краснодара

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из каннибалов, задержанных в Краснодаре, оказал сопротивление сотрудникам полиции. Слова Волк приводит пресс-служба МВД.

«Краснодарские полицейские в результате проведения специальных технических мероприятий установили личность владельца телефона. В ходе оперативных мероприятий он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса. В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским», — говорится в сообщении.

СК по Краснодарскому краю проводит расследование происшествия, устанавливается точное число жертв людоедов.

Ранее СМИ сообщили, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, на счету которых более 30 жертв.

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