В МВД раскрыли подробности задержания каннибалов из Краснодара
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из каннибалов, задержанных в Краснодаре, оказал сопротивление сотрудникам полиции. Слова Волк приводит
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из каннибалов, задержанных в Краснодаре, оказал сопротивление сотрудникам полиции. Слова Волк приводит
«Краснодарские полицейские в результате проведения специальных технических мероприятий установили личность владельца телефона. В ходе оперативных мероприятий он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса. В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским», — говорится в сообщении.
СК по Краснодарскому краю проводит расследование происшествия, устанавливается точное число жертв людоедов.
Ранее СМИ сообщили, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, на счету которых более 30 жертв.