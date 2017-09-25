Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Мнение: начиная с мая 2018 года политика в России закончится
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Подруга Глаголевой рассказала о запретной теме актрисы – СМИ
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
Мнение: начиная с мая 2018 года политика в России закончится
СМИ: убитый хоккеист пролежал в квартире 1,5 мес.
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
1035 лет назад погибла Грейс Келли
18:36 (мск), источник: РБК

Уровень сероводорода в Балашихе превысил норму в 625 раз

На мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе зафиксировали превышение нормы концентрации сероводорода в 625 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Росприроднадзора, опубликованное в Twitter одним из местных жителей.

В Росприроднадзоре подтвердили подлинность письма на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана.

Во время загрузки произошла ошибка.

«12 сентября отобраны пробы атмосферного воздуха на трех точках на полигоне ТБО “Кучино”. В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5,00 мг/м куб при ПДК м.р. 0,008 мг/м куб.) в атмосферном воздухе», — сообщается в письме.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время нельзя делать выводов о систематических нарушениях на полигоне, поскольку был произведен единовременный замер.

Также в письме Росприроднадзора сообщается о превышении допустимых выбросов на одном из объектов Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) «Мосводоканала» в 30 раз.

За это АО «Мосводоканал» и ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Руководитель исследовательской программы «Greenpeace Россия» Василий Яблоков в разговоре с РБК выразил сомнение, что источником выбросов сероводорода 12 сентября мог быть полигон «Кучино».

«Мы видели письмо Росприроднадзора о превышении уровня сероводорода в 625 раз. У нас есть сомнения по поводу того, что это могло произойти на свалке «Кучино» — не понятно, что является источником сероводорода на ней и почему впервые за такое долго время был зафиксирован выброс. ", — сказал Яблоков.

На прошлой неделе было совещание в Балашихе об источнике загрязнения атмосферы на востоке Москвы — там назывались четыре подозреваемых — МНПЗ, Московский мусоросжигательный завод, Люберецкие очистные сооружения и свалка в «Кучино».
Василий Яблоков
Руководитель исследовательской программы «Greenpeace Россия»
Читайте также
Загрязнение сероводородом воздуха в Москве создают свалки — Росприроднадзор

Заслуженный эколог России Андрей Пешков в разговоре с РБК назвал полигон в Балашихе «миной замедленного действия». «В связи с нарушениями всех возможных регламентов и порядков, эти полигоны являются миной замедленного действия», — заявил он.

Эколог отметил, что работы по рекультивации полигона — «это видимость, имитация деятельности». По его словам, московское правительство заключило государственные контракты на «более чем десятилетие», но по прошествии пяти лет «сортировок, систем контроля за фильтратом и выбросом свалочного газа сделано не было».

Ранее 9 сентября Росприроднадзор возбудил дело после жалоб жителей юго-востока Москвы на запах сероводорода. Также ведомство начало проверку предприятий для выявления источников выбросов.

4 сентября было зафиксировано четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в районах Кожухово, Жулебино и Новокосино.
Читайте также
Превышение содержания в воздухе сероводорода зафиксировано в ряде районов Москвы

22 июня президент России Владимир Путин дал указание подмосковным властям закрыть мусорный полигон «Кучино». Свалку закрыли на следующий день и, по данным на 11 августа, ее наполовину засыпали грунтом. 8 августа вблизи «Кучино» проводилась внеплановая проверка чистоты воздуха, которая не выявила никаких превышений норм.

В августе в администрации городского округа сообщили, что рекультивация полигона «Кучино» начнется в марте 2018 года. Министр экологии Подмосковья Александр Коган оценил стоимость рекультивации в 4 млрд руб.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Елена Вышиванная
Мкр. Кожухо... мы задыхаемся!!! Нас просто убивают и всем пофиг(( мы пишем во все инстанции, но нам поиходят отписки!!!! Мы просим общественность не...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 «В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
КНДР пригрозила сбивать американские самолеты
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь