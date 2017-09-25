Четверо мужчин бросили труп в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге в районе железнодорожного вокзала обнаружен труп мужчины. Тело было оставлено четырьмя мужчинами, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на очевидцев.

Тело было оставлено четырьмя мужчинами в районе между 16.30 и 17.00 сегодня на перекрестке улиц Свердлова и Азина.

«Я стояла на остановке общественного транспорта, когда к обочине дороги подъехала серая машина. Из нее четверо мужчин вынесли еще одного мужчину без сознания и положили на асфальт. После этого машина отъехала в сторону», — рассказала корреспонденту «АиФ-Урал» очевидица происшествия Юлия.

По ее словам, когда машина отъезжала, рядом с телом мужчины остался один из приехавших. В районе 18.00, когда девушка возвращалась обратно, тело мужчины лежало у обочины дороги, но при этом завернутое в полиэтилен, а рядом находилась полицейская машина.

В пресс-службе областного полицейского главка «АиФ-Урал» подтвердили данную информацию и сообщили, что в настоящий момент сотрудники территориального ОМВД ждут приезда следственной группы регионального СКР.

«Около 17.00 в дежурную часть отдела полиции № 11 поступило сообщение от бригады скорой помощи № 9 о том, что у дома по улице Свердлова, 27, обнаружено тело молодого человека в возрасте порядка 30 лет. По предварительным данным, это происшествие не носит криминальный характер, мужчина погиб биологической смертью. Впрочем, точные причины будут установлены судебно-медицинской экспертизой», — сообщил «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.