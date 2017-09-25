Четверо мужчин бросили труп в центре Екатеринбурга
На место происшествия едет следственная группа регионального СКР.
На место происшествия едет следственная группа регионального СКР.
В Екатеринбурге в районе железнодорожного вокзала обнаружен труп мужчины. Тело было оставлено четырьмя мужчинами, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на очевидцев.
Тело было оставлено четырьмя мужчинами в районе между 16.30 и 17.00 сегодня на перекрестке улиц Свердлова и Азина.
«Я стояла на остановке общественного транспорта, когда к обочине дороги подъехала серая машина. Из нее четверо мужчин вынесли еще одного мужчину без сознания и положили на асфальт. После этого машина отъехала в сторону», — рассказала корреспонденту «АиФ-Урал» очевидица происшествия Юлия.
По ее словам, когда машина отъезжала, рядом с телом мужчины остался один из приехавших. В районе 18.00, когда девушка возвращалась обратно, тело мужчины лежало у обочины дороги, но при этом завернутое в полиэтилен, а рядом находилась полицейская машина.
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«Около 17.00 в дежурную часть отдела полиции № 11 поступило сообщение от бригады скорой помощи № 9 о том, что у дома по улице Свердлова, 27, обнаружено тело молодого человека в возрасте порядка 30 лет. По предварительным данным, это происшествие не носит криминальный характер, мужчина погиб биологической смертью. Впрочем, точные причины будут установлены
По его словам, сейчас место происшествия охраняется сотрудниками территориального ОВД до приезда сыщиков регионального СК. Участковые уполномоченные устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По итогам организованной проверки будет принято процессуальное решение.