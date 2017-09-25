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20:21 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе 11-летний зацепер на ходу упал с троллейбуса

Подросток получил телесные повреждения и госпитализирован.

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства получения ребенком травм при ДТП — 11-летний школьник упал с троллейбуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел в понедельник, 25 сентября, в 15.30, в районе дома 49 по улице Ялтинская: при движении троллейбуса под управлением водителя 1966 года рождения произошло падение на проезжую часть дороги 11-летнего подростка, находившегося сзади на технологической лестнице общественного транспорта.

В результате падения несовершеннолетний получил телесные повреждения, госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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