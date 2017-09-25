На Левобережье заказной автобус протаранил маршрутку, есть пострадавшие: фото

Как сообщили порталу Om1.ru очевидцы, сегодня около 21:30 вечера неподалеку от остановки «Комкова» со стороны «Звездной» произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки. ПАЗ, по всей видимости, заказной, неожиданно выехал на проезжую часть со дворов и на скорости врезался в бок пассажирского микроавтобуса. Маршрутка № 389 ехала с пассажирами на конечную остановку ДСК-2.

От удара во всех окнах с правой стороны вылетели стекла. По предварительным данным, пострадала девушка-пассажирка, которую порезало осколками. Ее увезли на скорой в больницу. Впрочем, очевидцы говорят, что раны не слишком серьезные — только царапины.