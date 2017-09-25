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20:25 (мск), источник: Om1.ru

На Левобережье заказной автобус протаранил маршрутку, есть пострадавшие: фото

Одну из пассажирок поранило осколками разбитых стекол. Ее доставили в больницу на скорой.

Как сообщили порталу Om1.ru очевидцы, сегодня около 21:30 вечера неподалеку от остановки «Комкова» со стороны «Звездной» произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки. ПАЗ, по всей видимости, заказной, неожиданно выехал на проезжую часть со дворов и на скорости врезался в бок пассажирского микроавтобуса. Маршрутка № 389 ехала с пассажирами на конечную остановку ДСК-2.

От удара во всех окнах с правой стороны вылетели стекла. По предварительным данным, пострадала девушка-пассажирка, которую порезало осколками. Ее увезли на скорой в больницу. Впрочем, очевидцы говорят, что раны не слишком серьезные — только царапины.

Охранник одного из близлежащих магазинов пояснил, что этот автобус развозит по домам работников из «Триумфа». На лобовом стекле можно увидеть табличку «заказной».

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