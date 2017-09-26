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06:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе две легковушки «поцеловали» маршрутку

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе, около ТЦ «Простор» на улице Маршала Жукова две легковушки по очереди въехали в микроавтобус «ГАЗель», следовавший по 210 маршруту.

Очевидцы, выложившие фото ДТП с участием «Рено» и «Хендай», выдвигают шуточные версии произошедшего: «обнимашки», «когда увидел свободное место в маршрутке».

Как сообщает «Дорожный патруль», первой врезалась французская иномарка, удар пришелся в правый бок пассажирской машины, через некоторое время уже левую сторону микроавтобуса протаранил «Хендай».

ДТП обошлось без пострадавших.

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