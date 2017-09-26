В Уфе две легковушки «поцеловали» маршрутку
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе, около ТЦ «Простор» на улице Маршала Жукова две легковушки по очереди въехали в микроавтобус «ГАЗель», следовавший по 210 маршруту.
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе, около ТЦ «Простор» на улице Маршала Жукова две легковушки по очереди въехали в микроавтобус «ГАЗель», следовавший по 210 маршруту.
Очевидцы, выложившие фото ДТП с участием «Рено» и «Хендай», выдвигают шуточные версии произошедшего: «обнимашки», «когда увидел свободное место в маршрутке».
Как сообщает «Дорожный патруль», первой врезалась французская иномарка, удар пришелся в правый бок пассажирской машины, через некоторое время уже левую сторону микроавтобуса протаранил «Хендай».
ДТП обошлось без пострадавших.