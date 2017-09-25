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23:23 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы иномарка сбила насмерть сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудник столичного ГИБДД погиб в центре Москвы после наезда автомобиля. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Иномарка, предположительно черный Mercedes, на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции», — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, автомобиль двигался с большой скоростью, совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался.

На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, выясняются все причины произошедшего.

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