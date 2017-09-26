Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД

«Около 22:00 мск на улице Новый Арбат водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на сотрудника ДПС ГИБДД», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.