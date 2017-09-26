Сотрудники ГИБДД раскрыли кражу в Приморье
Полицейские задержали жителя Находки по подозрению в краже автомобильных аккумуляторов, об этом «Deita. ru» сообщили в
Полицейские задержали жителя Находки по подозрению в краже автомобильных аккумуляторов, об этом «Deita. ru» сообщили в
В ходе патрулирования улиц в поселке Врангель полицейские Находки остановили автомобиль под управлением 18-летнего местного жителя. В багажнике иномарки сотрудники правоохранительных органов обнаружили два автомобильных аккумулятора. Водитель не смог объяснить, как они оказались в его машине.
Как рассказали в
В дежурной части отдела полиции задержанный дал признательные показания. Похищенные автомобильные аккумуляторы у него изъяты и возвращены законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Екатерина Брязгунова.