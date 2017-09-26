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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Сотрудники ГИБДД раскрыли кражу в Приморье

Полицейские задержали жителя Находки по подозрению в краже автомобильных аккумуляторов, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе патрулирования улиц в поселке Врангель полицейские Находки остановили автомобиль под управлением 18-летнего местного жителя. В багажнике иномарки сотрудники правоохранительных органов обнаружили два автомобильных аккумулятора. Водитель не смог объяснить, как они оказались в его машине.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, для выяснения обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции поселка Врангель. В ходе дальнейшего патрулирования улиц полицейские обнаружили грузовой автомобиль во дворе многоквартирного дома с признаками повреждения без аккумуляторов.

В дежурной части отдела полиции задержанный дал признательные показания. Похищенные автомобильные аккумуляторы у него изъяты и возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Екатерина Брязгунова.

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