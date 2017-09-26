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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

ДВФУ: Погибший студент Алексей Медведев навсегда останется в наших сердцах

Алексей запомнился в университете своей креативностью и активной жизненной позицией.

24 сентября в результате несчастного случая погиб студент Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Алексей Медведев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С первых дней учебы в университете Алексей включился в активную работу студенческого совета Школы естественных наук. Был одним из организаторов и идейных вдохновителей молодежных научно-просветительских проектов «Научное кафе «Let’s Scienсe!» и «Ядерные терки». С 2016 года стал техническим управляющим студенческого клуба «Под лестницей», помогал сотрудникам Конгрессно-выставочного центра ДВФУ в техническом обеспечении мероприятий, в том числе Восточного экономического форума.

Страсть к технике, живой интерес и любовь к инновациям в сфере звука и света — он хотел создать команду увлеченных ребят, чтобы вместе повышать уровень проведения студенческих мероприятий в ДВФУ, и даже начал писать пособие для желающих начать работу в данной сфере.

Алексей обладал быстрым и острым умом, всегда стремился добраться до сути вещей, был эрудирован в разных областях. Активный, любознательный, честный, добрый, жизнерадостный, полный амбициозных стремлений, научных и творческих планов — таким его запомнят в ДВФУ, рассказали о погибшем в ДВФУ.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 сентября, в полицию Владивостока поступило сообщение о том, что на острове Русский двое парней 1997 года рождения упали со скалы. В результате падения один из молодых людей от полученных травм скончался, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Проводится проверка.

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