ДВФУ: Погибший студент Алексей Медведев навсегда останется в наших сердцах
Алексей запомнился в университете своей креативностью и активной жизненной позицией.
Алексей запомнился в университете своей креативностью и активной жизненной позицией.
24 сентября в результате несчастного случая погиб студент Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Алексей Медведев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«С первых дней учебы в университете Алексей включился в активную работу студенческого совета Школы естественных наук. Был одним из организаторов и идейных вдохновителей молодежных
Страсть к технике, живой интерес и любовь к инновациям в сфере звука и света — он хотел создать команду увлеченных ребят, чтобы вместе повышать уровень проведения студенческих мероприятий в ДВФУ, и даже начал писать пособие для желающих начать работу в данной сфере.
Алексей обладал быстрым и острым умом, всегда стремился добраться до сути вещей, был эрудирован в разных областях. Активный, любознательный, честный, добрый, жизнерадостный, полный амбициозных стремлений, научных и творческих планов — таким его запомнят в ДВФУ, рассказали о погибшем в ДВФУ.
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 сентября, в полицию Владивостока поступило сообщение о том, что на острове Русский двое парней 1997 года рождения упали со скалы. В результате падения один из молодых людей от полученных травм скончался, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Проводится проверка.