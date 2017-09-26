Хабаровчанин попал в ДТП, пытаясь сделать доброе дело

Как рассказал шофер «Тойоты Платц», несколько дней назад он нашел портмоне с документами и банковскими картами. Мужчина смог разыскать их хозяина. К нему и направлялся начинающий водитель. Он ехал по улице Краснореченской со стороны центра города и собирался повернуть налево. К маневру горожанин приступил, не убедившись в его безопасности. Он подставил свою иномарку под удар водителю маршрутного такси № 85. Водителю автобуса пришлось высадить единственного пассажира и сойти с линии.