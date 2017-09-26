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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин попал в ДТП, пытаясь сделать доброе дело

Мужчина спешил отдать владельцу потерянные документы и карты.

Источник: Губерния онлайн

У остановки «Парк Гагарина» на улице Краснореченской аварию устроил 29-летний автолюбитель, который спешил совершить добрый поступок, сообщает портал «Губерния».

Как рассказал шофер «Тойоты Платц», несколько дней назад он нашел портмоне с документами и банковскими картами. Мужчина смог разыскать их хозяина. К нему и направлялся начинающий водитель. Он ехал по улице Краснореченской со стороны центра города и собирался повернуть налево. К маневру горожанин приступил, не убедившись в его безопасности. Он подставил свою иномарку под удар водителю маршрутного такси № 85. Водителю автобуса пришлось высадить единственного пассажира и сойти с линии.

Водительское удостоверение шофер «Тойоты» получил меньше года назад. Иномарка, на которой он попал в аварию, арендованная — седан мужчина использует для работы в такси. Чтобы не волновать клиентов, водитель не стал приклеивать к стеклу желтый квадрат с восклицательным знаком. За его отсутствие автоинспекторы выписали автомобилисту штраф.

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