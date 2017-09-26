Хабаровчанин попал в ДТП, пытаясь сделать доброе дело
Мужчина спешил отдать владельцу потерянные документы и карты.
Мужчина спешил отдать владельцу потерянные документы и карты.
У остановки «Парк Гагарина» на улице Краснореченской аварию устроил 29-летний автолюбитель, который спешил совершить добрый поступок, сообщает портал «Губерния».
Как рассказал шофер «Тойоты Платц», несколько дней назад он нашел портмоне с документами и банковскими картами. Мужчина смог разыскать их хозяина. К нему и направлялся начинающий водитель. Он ехал по улице Краснореченской со стороны центра города и собирался повернуть налево. К маневру горожанин приступил, не убедившись в его безопасности. Он подставил свою иномарку под удар водителю маршрутного такси № 85. Водителю автобуса пришлось высадить единственного пассажира и сойти с линии.
Водительское удостоверение шофер «Тойоты» получил меньше года назад. Иномарка, на которой он попал в аварию, арендованная — седан мужчина использует для работы в такси. Чтобы не волновать клиентов, водитель не стал приклеивать к стеклу желтый квадрат с восклицательным знаком. За его отсутствие автоинспекторы выписали автомобилисту штраф.