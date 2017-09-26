Молодая пара погибла под колесами поезда в Приморье

Трагедией закончилась прогулка парня и девушки по железнодорожным путям в Приморье. 18-летнего молодого человека и его спутницу сбил поезд.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, все случилось 24 сентября вечером. В районе 9113 км перегона Сибирцево—Уссурийск грузовой поезд сбил молодую пару. От полученных травм юноша и девушка погибли на месте. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.