Капитана судна накажут в Хабаровском крае
Капитан судна «Поток» сознательно подвергал опасности жизнь членов команды, сообщает «Deita. ru». Теперь ему грозит арест на полгода.
Капитан судна «Поток» сознательно подвергал опасности жизнь членов команды, сообщает «Deita. ru». Теперь ему грозит арест на полгода.
Как рассказали в
Управление транспортным средством при таком количестве моряков создавало реальную угрозу безопасности плавания и могло привести к аварийной ситуации.
Транспортный прокурор направил материалы проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства и мореплавания в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В настоящее время проводится дознание.
Екатерина Брязгунова.