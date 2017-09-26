Капитана судна накажут в Хабаровском крае

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, в июне текущего года для получения разрешения на выход из порта Николаевск-на-Амуре капитан судна «Поток» неоднократно представлял в инспекцию государственного портового контроля судовые роли с недостоверными сведениями. Во всех случаях минимальный состав экипажа был меньше заявленного.