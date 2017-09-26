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04:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Капитана судна накажут в Хабаровском крае

Капитан судна «Поток» сознательно подвергал опасности жизнь членов команды, сообщает «Deita. ru». Теперь ему грозит арест на полгода.

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, в июне текущего года для получения разрешения на выход из порта Николаевск-на-Амуре капитан судна «Поток» неоднократно представлял в инспекцию государственного портового контроля судовые роли с недостоверными сведениями. Во всех случаях минимальный состав экипажа был меньше заявленного.

Управление транспортным средством при таком количестве моряков создавало реальную угрозу безопасности плавания и могло привести к аварийной ситуации.

Транспортный прокурор направил материалы проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства и мореплавания в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В настоящее время проводится дознание.

Екатерина Брязгунова.

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