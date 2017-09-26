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04:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В аварии с участием экскурсионного автобуса на Кубани погибли шесть человек

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в ночь на вторник столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, шесть человек погибли, более 20 ранены. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по краю.

«По предварительным данным, ДТП произошло около 01:00 мск в районе города Горячий Ключ. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 “Дон”», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Источник агентства уточнил, что в момент аварии в автобусе находились 29 человек. Все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу города Горячий Ключ с травмами различной степени тяжести.

Южный региональный центр МЧС сообщает, что столкнулись автобус King Long, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, и грузовик Man.

Вечером в пятницу на трассе Калининград — Черняховск вблизи поселка Солдатово Гвардейского района произошла авария. В результате семь человек погибли, еще восемь человек пострадали. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную одного из автомобилей.

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