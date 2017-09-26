В аварии с участием экскурсионного автобуса на Кубани погибли шесть человек

«По предварительным данным, ДТП произошло около 01:00 мск в районе города Горячий Ключ. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 “Дон”», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Источник агентства уточнил, что в момент аварии в автобусе находились 29 человек. Все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу города Горячий Ключ с травмами различной степени тяжести.

Южный региональный центр МЧС сообщает, что столкнулись автобус King Long, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, и грузовик Man.