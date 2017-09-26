В свердловском селе Горный Щит сгорел частный дом: один погибший
В Свердловской области днем 25 сентября на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Горный Щит.
В Свердловской области днем 25 сентября на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Горный Щит.
Как сообщили Накануне.RU в центре спасения «Сова», происшествие случилось по улице Свердлова, 2. На место ЧП оперативно прибыли пожарные. В это время частный дом был полностью охвачен огнем. Ранг пожара был поднят до первого. Всего в тушении были задействованы шесть единиц техники.
Площадь пожара составила 150 кв. м. В ходе разборки и проливки конструкции пожарными был обнаружен труп. В СУ СК РФ по Свердловской области возгорание обещали прокомментировать позже.