В Прикамье будут судить чёрных риелторов, которые убили пятерых клиентов

В Перми будут судить банду чёрных риелторов из Березников.

Соучастники организованной преступной группы обвиняются в убийствах, мошенничестве и уничтожении имущества.

«Два сотрудника риелторского агентства действовали под руководством директора указанного агентства недвижимости. На протяжении 2015−2016 годов на территории городов Березники, Усолье и Усольского муниципального района они совершали мошеннические действия с недвижимостью», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Подозреваемых задержали в августе прошлого года. По версии следствия руководила бандой 30-летняя женщина, которая работала директором агентства. Её возлюбленный работал у неё риелтором. Вместе с ещё одним сотрудником фирмы он совершал преступления.

Действовала банда с размахом. Пятеро клиентов были убиты. Потерпевшими признаны 10 человек. Чёрные риелторы подыскивали одиноких и пьющих людей с недвижимостью.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и полиции была установлена причастность членов организованной преступной группы к 9 эпизодам мошеннических действий, 2 эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам 5 человек» — рассказали в следственном комитете.

Но максимальное наказание мужчина не грозит: обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признали свою вину.

Расследование вёл второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. Дело передано в суд.