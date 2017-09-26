Работник красноярского автосервиса предстанет перед судом за кражу
Мужчина похитил с предприятия, где работал, деньги и инструмент.
Мужчина похитил с предприятия, где работал, деньги и инструмент.
Работник автосервиса пытался совершить кражу с предприятия, на котором работал, сообщили в
Владелец автосервиса, уезжая из города, оставил ключи работнику для выполнения срочного заказа. Но вместо этого мужчина через два дня перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении. Вместе с ним исчезли деньги и инструменты на сумму 73 тысячи рублей. Оперативники разыскали подозреваемого в краже. Выяснилось, что похищенное он продал за 4 тысячи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лишения свободы.