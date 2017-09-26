Работник красноярского автосервиса предстанет перед судом за кражу

Владелец автосервиса, уезжая из города, оставил ключи работнику для выполнения срочного заказа. Но вместо этого мужчина через два дня перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении. Вместе с ним исчезли деньги и инструменты на сумму 73 тысячи рублей. Оперативники разыскали подозреваемого в краже. Выяснилось, что похищенное он продал за 4 тысячи.