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05:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Работник красноярского автосервиса предстанет перед судом за кражу

Мужчина похитил с предприятия, где работал, деньги и инструмент.

Работник автосервиса пытался совершить кражу с предприятия, на котором работал, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Владелец автосервиса, уезжая из города, оставил ключи работнику для выполнения срочного заказа. Но вместо этого мужчина через два дня перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении. Вместе с ним исчезли деньги и инструменты на сумму 73 тысячи рублей. Оперативники разыскали подозреваемого в краже. Выяснилось, что похищенное он продал за 4 тысячи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лишения свободы.

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