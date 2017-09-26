Двух иркутянок подозревают в семи квартирных кражах
В Иркутске полицейские задержали двух 23-летних местных жительниц, подозреваемых в совершении как минимум семи краж из квартир.
В Иркутске полицейские задержали двух 23-летних местных жительниц, подозреваемых в совершении как минимум семи краж из квартир.
Как сообщает 25 сентября 2017 года
Первое сообщение о преступлении, в совершении которого подозревают задержанных, поступило в полицию в июле 2017 года. Потерпевшие рассказали, что выставили на продажу свою квартиру на ул. Байкальской. Спустя несколько дней к ним обратилась молодая девушка и представилась покупателем. Когда злоумышленница ушла после осмотра квартиры, хозяева заметили пропажу шкатулки с золотыми изделиями на сумму более 100 тыс. рублей. Последнее заявление о краже, совершенное по аналогичной схеме поступило в полицию 20 сентября. Полицейские предположили, что к краже причастно один и тот же человек.
Вскоре правоохранители разыскали подозреваемых. Одна из девушек уже привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления. задержанные дали признательные показания. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража»,.
Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению подобных противоправных фактов. Граждан, пострадавших от подобных действий, просят обращаться в дежурную часть полиции по телефонам: