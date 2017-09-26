Двух иркутянок подозревают в семи квартирных кражах

Как сообщает 25 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, одна из злоумышленниц под видом риэлтора или покупателя вместе с соучастницей заходила в квартиры потерпевших вместе. Пока одна из девушек отвлекала внимание хозяев квартиры, напарница похищала деньги, изделия из золота, другое имущество. Суммы ущерба доходили до 900 тыс. рублей.

Первое сообщение о преступлении, в совершении которого подозревают задержанных, поступило в полицию в июле 2017 года. Потерпевшие рассказали, что выставили на продажу свою квартиру на ул. Байкальской. Спустя несколько дней к ним обратилась молодая девушка и представилась покупателем. Когда злоумышленница ушла после осмотра квартиры, хозяева заметили пропажу шкатулки с золотыми изделиями на сумму более 100 тыс. рублей. Последнее заявление о краже, совершенное по аналогичной схеме поступило в полицию 20 сентября. Полицейские предположили, что к краже причастно один и тот же человек.