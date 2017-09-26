Автомобиль наехал на старушку во Владивостоке

ГАИ проводит проверку по факту ДТП с участием пешехода во Владивостоке, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома № 19 на улице Гамарника во Владивостоке.

Сотрудники полиции установили, что 23-летний житель города Уссурийска, управляя автомашиной Хонда Фит Шатл, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 1948 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части по ходу движения автомашины.

Медики оказали потерпевшей помощь. Пострадавшей диагностирован ушиб коленного сустава и назначено амбулаторное лечение.

Стаж вождения водителя Хонды — 4 года. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Назначено проведение ряда экспертиз, проводится административное расследование.