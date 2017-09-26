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05:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье пенсионерка лишилась денег при продаже дивана через интернет

Аферистам достались сбережения пожилой женщины.

В Братске полицейские выясняет подробности мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как рассказала 64-летняя братчанка, она на сайте разместила объявление о продаже подержанного дивана. На предложение вскоре откликнулся потенциальный покупатель. Мужчина изъявил желание без первоначального осмотра перевести оплату на банковскую карту продавца.

Неизвестный попросил пенсионерку пройти к банкомату и произвести по его указаниям ряд операций. В результате манипуляций со счета пожилой женщины исчезло 29 тысяч 200 рублей.

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