В Приангарье пенсионерка лишилась денег при продаже дивана через интернет

В Братске полицейские выясняет подробности мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как рассказала 64-летняя братчанка, она на сайте разместила объявление о продаже подержанного дивана. На предложение вскоре откликнулся потенциальный покупатель. Мужчина изъявил желание без первоначального осмотра перевести оплату на банковскую карту продавца.