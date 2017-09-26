В Приангарье пенсионерка лишилась денег при продаже дивана через интернет
Аферистам достались сбережения пожилой женщины.
Аферистам достались сбережения пожилой женщины.
В Братске полицейские выясняет подробности мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка. Об этом сообщает
Как рассказала 64-летняя братчанка, она на сайте разместила объявление о продаже подержанного дивана. На предложение вскоре откликнулся потенциальный покупатель. Мужчина изъявил желание без первоначального осмотра перевести оплату на банковскую карту продавца.
Неизвестный попросил пенсионерку пройти к банкомату и произвести по его указаниям ряд операций. В результате манипуляций со счета пожилой женщины исчезло 29 тысяч 200 рублей.