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05:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморском океанариуме избили моржа Мишу

А всего несколько месяцев назад он с высоты упал в полупустой бассейн.

Источник: Восток Медиа

Моржа Мишу из океанариума на Русском острове поколотил тренер, сообщает РИА «Восток-Медиа». Яростного сотрудника сразу же уволили — но замять скандал учреждению не удалось.

Приморский океанариум оказался в центре очередного скандала — второго за эту неделю. По неофициальной информации, в эту субботу, 23 сентября, один из тренеров учреждения поколотил моржа Мишу. Поводом для жестокого обращения якобы стало нежелание моржа выступать. Избиение увидел на камере наблюдения один из работников учреждения, который обратился в правоохранительные органы.

В океанариуме подтвердили факт инцидента. Однако, как оказалось, причиной конфликта стала излишняя дружелюбность моржа, а не его лень. Пресс-секретарь научно-образовательного комплекса Елена Молчанова сообщила, что в субботу после выступления Миша попытался залезть в бассейн к морским котикам. Это было небезопасно: 800-килограммовый зверь мог запросто придавить или притопить своих водоплавающих собратьев.

Чтобы разрешить внештатную ситуацию, тренер моржа не нашёл ничего лучше, как поколотить зверя. «Он нарушил профессиональную этику. В Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных. Поэтому реакция на действия тренера была предельно жёсткой», — пояснила Молчанова. Она сообщила, что избившего Мишу сотрудника тут же уволили. Сам морж не пострадал и по-прежнему может участвовать в выступлениях.

Стоит отметить, что этот год для Миши вообще не задался. Так, в июле морж свалился в полупустой бассейн с высоты 2,5 метра. Тогда ему повезло, он не получил никаких травм.

Примечательно, что на прошедших выходных океанариум отметился ещё одним инцидентом. Там в снастях запуталась одна из белух. Сейчас данным инцидентом занимаются правоохранительные органы.

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