В Свердловской области вынесен приговор членам женской банды «черных риэлторов»

Женщины признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой и пособничестве в мошенничестве.

С 2004 года до 2013 год Коровина и Федотова собрали информацию о социально незащищенных либо злоупотребляющих спиртным гражданах, имеющих при этом в собственности жилье, входили в доверие к ним и продавали квартиры, присваивая деньги. Богданова при этом обеспечивала юридическую сторону сделок, в том числе — составляла и удостоверяла поддельные завещания от имени потерпевших.

Всего по делу признаны в качестве потерпевших 18 человек.

Суд назначил Коровиной наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Федотовой — в виде 7,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Богдановой — 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей.