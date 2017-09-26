В Енисейске полицейские застрелили медведя, который забрел к людям

25 сентября в полицию позвонили местные жители и сообщили, что на территорию частного дома забрел медведь. На место происшествия выехал наряд ППС. Стражи порядка обнаружили дикого зверя в кустарнике, который растет на территории частного дома. При виде полицейских животное стало вести себя агрессивно.

Учитывая то, что в последнее время участились случаи нападения медведей на людей, в том числе с летальным исходом, сотрудники полиции решили применить огнестрельное оружие. В результате действий полицейских медведь был обезврежен. В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет. В МВД отметили, что правоохранители использовали оружие в соответствии с законодательством.