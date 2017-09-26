Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Половина стран мира потребовала ограничить права России в ООН
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
06:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Енисейске полицейские застрелили медведя, который забрел к людям

25 сентября в полицию позвонили местные жители.

В Енисейске полицейские застрелили медведя, зашедшего на территорию частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

25 сентября в полицию позвонили местные жители и сообщили, что на территорию частного дома забрел медведь. На место происшествия выехал наряд ППС. Стражи порядка обнаружили дикого зверя в кустарнике, который растет на территории частного дома. При виде полицейских животное стало вести себя агрессивно.

Учитывая то, что в последнее время участились случаи нападения медведей на людей, в том числе с летальным исходом, сотрудники полиции решили применить огнестрельное оружие. В результате действий полицейских медведь был обезврежен. В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет. В МВД отметили, что правоохранители использовали оружие в соответствии с законодательством.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Енисейске полицейские застрелили медведя, который забрел к людям
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
В аварии с участием автобуса на Кубани погибли шесть человек
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь