В Приморье задержали двоих подозреваемых в похищениях людей

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ранее к полицейским обратилась жительница поселка Смоляниново. Заявительница рассказала о безвестном исчезновении своих сестер 1997 и 1999 годов рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили девушек во Владивостоке, в одном из жилых многоквартирных домов, расположенном на проспекте 100-летия.

Обнаруженные девушки рассказали полицейским, что днем ранее в поселке Смоляниново двое неизвестных им мужчин, угрожая, силой заставили сесть в свою машину, увезли девушек во Владивосток и заперли в квартире. В их планах было заставить девушек заниматься проституцией.