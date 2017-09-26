В Приморье задержали двоих подозреваемых в похищениях людей
Во Владивостоке полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении людей. Мужчин задержали в ходе розыска двоих пропавших девушек 1997 и 1999 годов рождения.
Во Владивостоке полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении людей. Мужчин задержали в ходе розыска двоих пропавших девушек 1997 и 1999 годов рождения.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ранее к полицейским обратилась жительница поселка Смоляниново. Заявительница рассказала о безвестном исчезновении своих сестер 1997 и 1999 годов рождения. В ходе проведения
Обнаруженные девушки рассказали полицейским, что днем ранее в поселке Смоляниново двое неизвестных им мужчин, угрожая, силой заставили сесть в свою машину, увезли девушек во Владивосток и заперли в квартире. В их планах было заставить девушек заниматься проституцией.
В ходе проведения