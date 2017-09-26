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06:29 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье задержали двоих подозреваемых в похищениях людей

Во Владивостоке полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении людей. Мужчин задержали в ходе розыска двоих пропавших девушек 1997 и 1999 годов рождения.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ранее к полицейским обратилась жительница поселка Смоляниново. Заявительница рассказала о безвестном исчезновении своих сестер 1997 и 1999 годов рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили девушек во Владивостоке, в одном из жилых многоквартирных домов, расположенном на проспекте 100-летия.

Обнаруженные девушки рассказали полицейским, что днем ранее в поселке Смоляниново двое неизвестных им мужчин, угрожая, силой заставили сесть в свою машину, увезли девушек во Владивосток и заперли в квартире. В их планах было заставить девушек заниматься проституцией.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали местных жителей 34 и 44 лет. Как стало известно, ранее они уже были судимы за похищение людей.

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