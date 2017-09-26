Глава Кубани поручил взять под контроль ситуацию с ДТП с автобусом

Ранее ГУМВД по региону сообщило, что ночью экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 «Дон». В результате аварии погибли шесть человек, 20 были доставлены в больницу. Как уточняет ГУМЧС по Краснодарскому краю, авария произошла в районе поселка Молькино. По данным спасателей, в автобусе находилось 26 человек, из них два водителя.