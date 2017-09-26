Еще одно землетрясение зафиксировано на Байкале за минувшие сутки

Источник: IrkutskMedia.ru

Еще одно землетрясение зафиксировано в центральной части Байкала накануне, 25 сентября. Магнитуда подземного толчка составила 3 балла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

В 13.25 по иркутскому времени произошло землетрясение между полуостровом Святой Нос и островом Ольхон. Энергетический класс — 9,5.