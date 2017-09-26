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06:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Еще одно землетрясение зафиксировано на Байкале за минувшие сутки

Магнитуда толчков составила 3 балла.

Источник: IrkutskMedia.ru

Еще одно землетрясение зафиксировано в центральной части Байкала накануне, 25 сентября. Магнитуда подземного толчка составила 3 балла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

В 13.25 по иркутскому времени произошло землетрясение между полуостровом Святой Нос и островом Ольхон. Энергетический класс — 9,5.

Напомним, что подземные толчки были зафиксированы 23 и 24 сентября в акватории озера Байкал на территории Бурятии и Иркутской области. Магнитуда землетрясений составила 3 и 3,2 балла.

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