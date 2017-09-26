Еще одно землетрясение зафиксировано на Байкале за минувшие сутки
Магнитуда толчков составила 3 балла.
Магнитуда толчков составила 3 балла.
Еще одно землетрясение зафиксировано в центральной части Байкала накануне, 25 сентября. Магнитуда подземного толчка составила 3 балла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
В 13.25 по иркутскому времени произошло землетрясение между полуостровом Святой Нос и островом Ольхон. Энергетический класс — 9,5.
Напомним, что подземные толчки были зафиксированы 23 и 24 сентября в акватории озера Байкал на территории Бурятии и Иркутской области. Магнитуда землетрясений составила 3 и 3,2 балла.