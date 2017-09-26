В Красноярске неизвестные облили розовой краской белую машину
Хозяин авто просит помощи в поисках виновников.
Хозяин авто просит помощи в поисках виновников.
В одной из городских социальных групп Красноярска пользователь опубликовал фотографии белой машины, облитой розовой краской.
Автор снимка рассказывает, что инцидент произошёл во дворе жилого дома по адресу Комсомольский проспект, 23. Он предполагает, что «художником» может быть его бывшая девушка. На камерах, которые были установлены возле машины, видно, что орудовали парень и две девушки.
Красноярец обратился за помощью в полицию. Кроме этого, он обещает вознаграждение тому, что поможет ему найти виновников.