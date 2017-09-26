В Красноярске неизвестные облили розовой краской белую машину

Автор снимка рассказывает, что инцидент произошёл во дворе жилого дома по адресу Комсомольский проспект, 23. Он предполагает, что «художником» может быть его бывшая девушка. На камерах, которые были установлены возле машины, видно, что орудовали парень и две девушки.