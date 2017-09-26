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08:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском водитель улетел на своем авто в глубокий кювет

Мужчину увезла скорая помощь.

На Федеральной трассе М-52 автомобиль «Geely», перелетев через встречную полосу, упал в кювет. Головокружительный эпизод произошел в ста метрах от поклонного креста в городе Бердске.

«Упав в пятиметровую яму «болид» несколько раз перевернулся и лёг на крышу. «Пилота» увезла в бердскую медсанчасть «скорая помощь», — сообщает портал «АвтоБердск».

На место ДПТ приехала сестра пострадавшего водителя. Она сказала, что мужчине 41 один год, он 1976 года рождения. Также, передает сайт, дама недоумевала: «Зачем он сел в авто в подпитии?!».

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