Под Новосибирском водитель улетел на своем авто в глубокий кювет

На Федеральной трассе М-52 автомобиль «Geely», перелетев через встречную полосу, упал в кювет. Головокружительный эпизод произошел в ста метрах от поклонного креста в городе Бердске.

«Упав в пятиметровую яму «болид» несколько раз перевернулся и лёг на крышу. «Пилота» увезла в бердскую медсанчасть «скорая помощь», — сообщает портал «АвтоБердск».