Под Новосибирском водитель улетел на своем авто в глубокий кювет
Мужчину увезла скорая помощь.
Мужчину увезла скорая помощь.
На Федеральной трассе М-52 автомобиль «Geely», перелетев через встречную полосу, упал в кювет. Головокружительный эпизод произошел в ста метрах от поклонного креста в городе Бердске.
«Упав в пятиметровую яму «болид» несколько раз перевернулся и лёг на крышу. «Пилота» увезла в бердскую медсанчасть «скорая помощь», — сообщает портал «АвтоБердск».
На место ДПТ приехала сестра пострадавшего водителя. Она сказала, что мужчине 41 один год, он 1976 года рождения. Также, передает сайт, дама недоумевала: «Зачем он сел в авто в подпитии?!».